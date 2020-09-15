Miskette hasat

Bornova Belediyesi’nin Çamiçi Mahallesi’ndeki 5 dönümlük Bornova Misket üzüm bağında hasat bereketi yaşandı. İlk makası vurarak hasadı başlatan Başkan Mustafa İduğ, her yıl üretim kapasitesini artırmayı hedeflediklerini söyledi. Misket üzümünün Bornova’nın önde gelen tarımsal değerlerinden biri olduğunu ifade eden İduğ, “Kamil Okyay Sındır’ın başkanlığı döneminde başlayan çalışmayla birlikte bu yılki hasat 4 tona ulaştı. Geçen yıla göre 1 tonluk bir artış söz konusu. Burada bilimsel bir çalışma var. Öte yandan dışarıdan danışmanlık desteği de alıyoruz” diye konuştu.

Yeni bağ kuruluyor

Belediye bünyesinde yeni bir bağ kurmak üzere hazırlıklarda sona gelindiğini müjdeleyen İduğ, “Yakın zamanda yeni yerimize geçiyoruz. Tarımda bilimin ne kadar önemli olduğunu bu yılki yüzde 30’luk artışla birlikte hepimiz görmüş olduk. Bundan sonraki çalışmalarımız da bilimin ışığında devam edecek” dedi.

2009 yılında faaliyeti geçen Çamiçi Mahallesi’ndeki bağda, misket üzümünün yaygınlaşması için fidan üretilerek vatandaşa da dağıtılıyor.