Mislicom’un desteği değerli

Türkiye Futbol Federasyonu’nda daha önce asbaşkanlık görevi yapan, Altay’ın çeşitli kademelerinde yöneticilik pozisyonlarında yer alan ve adı Türk futboluyla bütünleşen Kemal Zorlu, geçtiğimiz sezon koronavirüs sebebiyle geri planda tutulan 2. ve 3. Lig’e bu sezon Misli.com’un sponsor olmasının çok değerli olduğuna dikkat çekti. “Bu yükü kaldırmak zor. Allah kulüplerin yardımcısı olsun” diyen Zorlu, “Misli.com’un desteği çok ama çok değerli. Kulüplere ve lige can suyu olacak” dedi. İlk yarısı seyircisiz oynanacak sezonda, Misli.com firmasıyla yapılan isim sponsorluğu anlaşması ve buna bağlı olarak maçların internet ortamından ücretsiz yayınının sağlanmasını iyi bir gelişme olarak yorumlayan Zorlu, “İnternet yayını da olmasaydı 2. ve 3. Lig’ler bu sezon ‘Saklı Lig’ konumunda olacaktı. Yine de burada görev yapacak federasyon temsilci ve gözlemcilerine çok iş düşecek” diye konuştu.



‘Önlem şart’

Öte yandan alt lig maçlarının oynandığı statlarda fiziksel altyapısının, sağlık önlemleri için yeterli olmadığının altını çizen Zorlu, “15-20 metrekarelik soyunma odalarında sosyal mesafe olmaz. Ekonomik anlamda ayakta kalmakta zorlanan alt lig kulüpleri, deplasmanlara birden fazla otobüsle gitme, maçlardan önce tüm oyuncu ve personele test yaptırma gibi zorunlulukları yerine getirmek zorunda. Aksi halde çok üzüleceğimiz durumlar ortaya çıkabilir” dedi. Kulüplerin futbolcuları düşük rakamlara ikna edemediğini vurgulayan Kemal Zorlu, “Ücret indirimi yapamayan kulüplerin, kadro kalitesi düştü. Maçların seyircisiz oynanacak olması zaten futbolcu motivasyonunu düşürüyor. Bu görüntüde futbolda bu sezon sıkıntılı ve eski heyecanından uzak geçecek” diye konuştu.



‘Sponsorlar mesafeli’



Üst liglerde de ekonomiden kaynaklanan büyük sancıların olduğunu ifade eden Zorlu şöyle konuştu, “2018-19 sezonunda Türk Futbolu’nun ekonomik büyüklüğü 4 milyar liraya ulaşmıştı. Şu anda bu değer 3.5 milyar liraya geriledi. Tribünden yaklaşık 400 milyon lira gelir kaybı var. Pandemi yüzünden şirketler futbola sponsor olmakta eskisi kadar hevesli değiller. Bu sezon 500 milyon dolar ödemesi gereken yayıncı kuruluş, rakamı yüzde 40 dolayında aşağı çekmek istiyor. Yani üst ligler de gül bahçesi değil” dedi.



Aydın’ın sultanları ilk maçında



Misli.com Sultanlar Ligi’nde yeni sezon bugün oynanacak Aydın Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta maçıyla açılacak. Aydın Mimar Sinan Spor Salonu’nda saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı TRT Spor 2 ekranlara getirecek. Avrupa ve dünyanın en iyi kadın liglerinden olan Sultanlar Ligi’nde üst üste üçüncü sezonunu geçirmeye hazırlanan Aydın BŞB, lig öncesi kadrosunu nokta transferlerle yeniledi.