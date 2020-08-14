MİTSO denetime katıldı

İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi kapsamında Milas’ta yapılan Kovid-19 denetimlerine meslek odaları da katıldı. Milas Ticaret ve Sanayi Odası (MİTSO) Başkanı Reşit Özer, Milas Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Celal Devrim ve Milas Gıda Maddeleri Yapanlar ve Satanlar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Sezgin; işyerlerindeki; uyarıcı afişleri, yeterli dezenfaktan olup olmadığını ve çalışanların maske takıp takmadıklarını denetledi. Öte yandan, Şanlıurfa Özel Yediiklim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin kitap başığı çağrısına destek veren MİTSO’ya teşekkür mektubu geldi.

Üyelere çağrı

“Kitapların, kitabın değerini bilen, kitap okumaya hevesli öğretmen ve öğrencilerle buluşmasından çok memnun olduk” diyen Özer, “Odamız üyelerini, ellerindeki okunmuş kitapları okullarımızla ve öğrencilerimizle buluşturmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.