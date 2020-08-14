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    HaberlerEge Haberleri MİTSO denetime katıldı
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    14.08.2020 - 00:03 |

    MİTSO denetime katıldı

    MİTSO denetime katıldı

    İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi kapsamında Milas’ta yapılan Kovid-19 denetimlerine meslek odaları da katıldı. Milas Ticaret ve Sanayi Odası (MİTSO) Başkanı Reşit Özer, Milas Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Celal Devrim ve Milas Gıda Maddeleri Yapanlar ve Satanlar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Sezgin; işyerlerindeki; uyarıcı afişleri, yeterli dezenfaktan olup olmadığını ve çalışanların maske takıp takmadıklarını denetledi. Öte yandan, Şanlıurfa Özel Yediiklim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin kitap başığı çağrısına destek veren MİTSO’ya teşekkür mektubu geldi.

    Üyelere çağrı

    “Kitapların, kitabın değerini bilen, kitap okumaya hevesli öğretmen ve öğrencilerle buluşmasından çok memnun olduk” diyen Özer, “Odamız üyelerini, ellerindeki okunmuş kitapları okullarımızla ve öğrencilerimizle buluşturmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

    Berat Albayrak açıkladı: Ekonomide milli bağımsızlığın bir bedeli varBakan Albayrak, "Ekonomide MİLLİ BAĞIMSIZLIĞIN bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına SAYISIZ kere ÖDEDİ. Sıra bizde! Biz BUGÜN bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, YÜREĞİMİZİ koyuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.
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