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    HaberlerEge Haberleri ‘MİTSO, her zaman işbirliğine açık’
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    19.09.2020 - 00:02 |

    ‘MİTSO, her zaman işbirliğine açık’

    ‘MİTSO, her zaman işbirliğine açık’

    Milas Ticaret ve Sanayi Odası (MİTSO) ile Milas Kent Konseyi ilçenin sorunlarının belirlenmesi ve çözüm yolları üretilmesi ve çözümü konusunda işbirliği yapacak. Konsey Başkan Dr. Çağlayan Üçpınar ve Sekreter Tan Durmaz’ı ağırlayan MİTSO Başkanı Reşit Özer, “Milas hepimizin. Milas’a hep birlikte sahip çıkmamız gerekiyor. Kurumlar olarak, kişiler olarak el ele verirsek Milas’a çok güzel şeyler kazandırabiliriz. Bu nedenle, Kent Konseyi bizim için önemli bir oluşum. Biz de MİTSO olarak çalışmalarınıza her zaman destek olmak isteriz” diye konuştu.

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