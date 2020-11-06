MİTSO istedi, kanun çıktı

Milas Ticaret ve Sanayi Odası’nın (MİTSO) taklit ve tağşişli ürün satışının önlenmesi ve yapanların cezalandırılmasına yönelik çalışmaları karşılık buldu. 7255 Sayılı Gıda, Tarım ve Orman Alanlarında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun’da düzenlemeler yapıldı, 4 Kasım 2020 tarihli ve 31294 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Kanunda yapılan düzenleme ile taklit ve tağşişli ürün üretenlere cezai yaptırım da getirildi. Buna göre taklit ve tağşişli gıdaları üreten, ithal eden, kendi adı veya ticari unvanı altında piyasaya arz eden gıda işletmecilerine bir yıldan beş yıla kadar hapis ve bin günden beş bin güne kadar adli para cezası verilecek. Ayrıca ürünün izlenebilirliğini sağlamadan piyasa arz eden perakende gıda veya yem işletmecisine 5 bin Türk lirasından aşağı olmamak ve 500 bin Türk lirasını geçmemek kaydıyla, fiilden bir önceki mali yıl sonunda oluşan veya bunun hesaplanması mümkün olmazsa fiil tarihine en yakın mali yıl sonunda oluşan yıllık gayri safi gelirlerinin yüzde 1’i oranında idari para cezası” verilebilecek.

Zararı önledik

“Yıllardır istiyorduk sonunda oldu” diyen MİTSO Başkanı Reşit Özer, “Milas çok önemli bir zeytinyağı ve bal üretim merkezi. Her iki ürünümüzde de pek çok sahte ve tağşişli ürün bulunuyordu. Bu da üreticinin zarara uğramasına neden oluyordu. Coğrafi işaretini almış olduğumuz Milas zeytinyağına kötü reklam oluyordu. Milletvekillerimize, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye teşekkür ediyoruz” diye konuştu.