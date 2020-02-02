MİTSO ‘Kırmızı Bal’ı tanıtacak

Türkiye’nin çam balı üretiminin yaklaşık üçte birinin yapıldığı Milas’ta, Sakarkaya yöresinde fıstık çamlarından elde edilen kırmızı balın tanıtımını, Milas Ticaret ve Sanayi Odası (MİTSO) yapacak. MİTSO Başkanı Reşit Özer’i ziyaret edip tanıtım desteği isteyen Sakarkaya ve Günlük mahallelerinin muhtarları, “Son zamanlarda balımıza olan talep de artıyor. Fakat bu talep fiyatlara yansımıyor. Tanıtımını yapabilirsek balımızı değerlendirebiliriz” dedi. Destek sözü veren Özer, “Asıl iş size düşüyor. Bodrum - Milas karayolu üzerine satış yerleri açın. Biz de tanıtım için elimizden geleni sağlayalım” diye konuştu.