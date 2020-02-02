BİST119.140 -0,59EURO6,640,64USD5,990,16ALTIN305,620,86
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri MİTSO ‘Kırmızı Bal’ı tanıtacak
    ABONE OL
    02.02.2020 - 00:01 |

    MİTSO ‘Kırmızı Bal’ı tanıtacak

    MİTSO ‘Kırmızı Bal’ı tanıtacak

    Türkiye’nin çam balı üretiminin yaklaşık üçte birinin yapıldığı Milas’ta, Sakarkaya yöresinde fıstık çamlarından elde edilen kırmızı balın tanıtımını, Milas Ticaret ve Sanayi Odası (MİTSO) yapacak. MİTSO Başkanı Reşit Özer’i ziyaret edip tanıtım desteği isteyen Sakarkaya ve Günlük mahallelerinin muhtarları, “Son zamanlarda balımıza olan talep de artıyor. Fakat bu talep fiyatlara yansımıyor. Tanıtımını yapabilirsek balımızı değerlendirebiliriz” dedi. Destek sözü veren Özer, “Asıl iş size düşüyor. Bodrum - Milas karayolu üzerine satış yerleri açın. Biz de tanıtım için elimizden geleni sağlayalım” diye konuştu.

    Antalya'da sıcak havayı fırsat bilenler sahillere akın ettiAntalya'da sıcak havayı fırsat bilen tatilciler denizde yüzüp, sahilde güneşlendi.
    daha fazla video için
    Bakan Selçuk'tan EYT açıklamasıAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, CNN Türk'te Hakan Çelik'e açıklamalarda bulundu. Selçuk, Elazığ ve Malatya'ya 5 milyon lira daha kaynak aktarılacağını belirtti. EYT'liler ilgili de Bakan Selçuk, "Emeklilikte 3 ana parametre var. Sigorta süresi, prim ödeme ve yaş. İkisi olup bir tanesi olmadığında olmuyor. Üçünün aynı anda sağlanması gerekiyor" dedi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Domuzlar markete girip karınlarını doyurdu!

    Domuzlar markete girip karınlarını doyurdu!

    1545 lira taksitle sıfır otomobil!

    1545 lira taksitle sıfır otomobil!

    Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Sakın ödemeyin...

    Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Sakın ödemeyin...

    Balık tezgahlarında fiyatlar

    Balık tezgahlarında fiyatlar

    Sıradaki Haber