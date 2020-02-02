02.02.2020 - 00:01 |
MİTSO ‘Kırmızı Bal’ı tanıtacak
Türkiye’nin çam balı üretiminin yaklaşık üçte birinin yapıldığı Milas’ta, Sakarkaya yöresinde fıstık çamlarından elde edilen kırmızı balın tanıtımını, Milas Ticaret ve Sanayi Odası (MİTSO) yapacak. MİTSO Başkanı Reşit Özer’i ziyaret edip tanıtım desteği isteyen Sakarkaya ve Günlük mahallelerinin muhtarları, “Son zamanlarda balımıza olan talep de artıyor. Fakat bu talep fiyatlara yansımıyor. Tanıtımını yapabilirsek balımızı değerlendirebiliriz” dedi. Destek sözü veren Özer, “Asıl iş size düşüyor. Bodrum - Milas karayolu üzerine satış yerleri açın. Biz de tanıtım için elimizden geleni sağlayalım” diye konuştu.
Antalya'da sıcak havayı fırsat bilenler sahillere akın ettiAntalya'da sıcak havayı fırsat bilen tatilciler denizde yüzüp, sahilde güneşlendi.
Bakan Selçuk'tan EYT açıklamasıAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, CNN Türk'te Hakan Çelik'e açıklamalarda bulundu. Selçuk, Elazığ ve Malatya'ya 5 milyon lira daha kaynak aktarılacağını belirtti. EYT'liler ilgili de Bakan Selçuk, "Emeklilikte 3 ana parametre var. Sigorta süresi, prim ödeme ve yaş. İkisi olup bir tanesi olmadığında olmuyor. Üçünün aynı anda sağlanması gerekiyor" dedi.