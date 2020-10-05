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    HaberlerEge Haberleri MİTSO personeline sağlık kontrolü
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    05.10.2020 - 00:01 |

    MİTSO personeline sağlık kontrolü

    MİTSO personeline sağlık kontrolü

    Milas Ticaret ve Sanayi Odası’nın işyeri sağlığı ve iş güvenliği amacıyla protokol yaptığı Muğla Genç Hekim Özel Sağlık Hizmetleri Ltd Şirketi hekimleri, oda çalışanlarını sağlık taramasından geçirdi. Personelin akciğer grafiğini çekti, solunum ve işitme testlerini yapıldı. İşyeri sağlığı ve iş güvenliğinin kurumsal iş verimi bakımından önemine değinen MİTSO Başkanı Reşit Özer, “Salgın sürecinde işyeri sağlığı konusu çok daha büyük önem kazandı. zaman zaman sağlık kontrolleri yaptıracağız” dedi.

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