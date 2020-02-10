MİTSO üyelerine avantajlı kredi kartı

Milas Ticaret ve Sanayi Odası (MİTSO) Türkiye İş Bankası Milas Şubesi’nden, üyeleri için özel avantajlara sahip kredi kartı talep etti. MİTSO Başkanı Reşit Özer’i ziyaret eden banka yetkilileri, pek çok MİTSO üyesiyle çalışmakta olduklarını belirtti, “Amacımız, tüm MİTSO üyelerine hizmet sunmak, üst makamlara talebinizi ileteceğiz” dedi.