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    HaberlerEge Haberleri MİTSO üyelerine özel ticari kart
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    11.06.2020 - 00:02 |

    MİTSO üyelerine özel ticari kart

    Milas Ticaret ve Sanayi Odası, üyelerine özel bir ticari banka kartı hazırlattı.

    MİTSO üyelerine özel ticari kart

    MİTSO, Türkiye İş Bankası ile oda üyelerine özel, üzerinde odanın logosunun da olduğu ve üyelerine bazı ayrıcalıklar sağlayan ticari banka kartı basılması konusunda anlaşma yaptı. Protokole göre, kartı kullanan oda üyeleri iki yıl boyunca ücret ödemeyecek. Türkiye İş Bankası üyelere, 5 bin lira tutarındaki ilk hesap özeti ekstresi için 50 Maxi Puan hediye edecek. MİTSO üyeleri ayrıca, 20 havale ve 10 EFT’den oluşan ‘Hoşgeldin Paketi’nden de ücretsiz olarak yararlanabilecek. MİTSO Başkanı Reşit Özer, kartların önümüzdeki hafta dağıtılmaya başlanacağını söyledi.

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