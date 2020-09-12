MİTSO üyelerini telefonla kutladı

Covid-19 salgını nedeniyle mayıs ayında yapılan kutlamaları 7-11 Eylül tarihlerine ertelenen Sigorta Haftası’nda, Milas Ticaret ve Sanayi Odası (MİTSO), üyelerini unutmadı. MİTSO’nun sigortacı üyelerini tek tek arayan Başkan Reşit Özer, “Özel bir kutlama programı yapamadık. Kısa mesaj göndererek veya telefonla ulaşup kutladık” dedi.

Hatırlatmalar yaptı

Öte yandan yönetmelik değişiklikleri ve salgınla ilgili düzenlemeler hakkında da bilgi veren Özer, “31 Ağustos 2020 tarihine kadar ikinci el motorlu kara taşıtları ticareti yapmakta olan işyerlerinin uymaları zorunlu olun kurallar, taşınma ya da devir olmadığı takdirde, 31.07.2021 tarihine kadar ertelendi. Faaliyet konusuyla ilgili aranması gereken metrekare şartına da muafiyet geldi. Ayrıca salgın nedeniyle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğin’in görüş sorduğu Ticaret Bakanlığı da, birliğe bağlı odaların toplantılarının elektronik ortamda yapılmasını uygun gördü. Biz de MİTSO olarak odamızın organ toplantılarının elektronik ortamda yapılmasını kararlaştırdık” diye konuştu.