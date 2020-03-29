MİTSO’dan işyerlerine eğitim

Muğla Genç Hekim Ortak Sağlık ve Güvenlik Biriminden Dr. Nuh Baş tarafından verilen eğitimde, bir kişinin geçirdiği bir kaza sonucunda solunumunun durması durumunda sadece 8 dakikalık bir kritik süre olduğu belirtildi.

8 dakika kritik

Hiçbir sağlık ekibinin 8 dakika içinde yardıma gelemeyeceğini dile getiren Baş, “Bu nedenle herkesin ilkyardım eğitimi alması şart” dedi. İşyeri güvenliği konusunda eğitim veren Sağlık Güvenliği Uzmanı H. Gökcan Güçlü de kazalara karşı işyerlerinde alınması gereken önlemleri anlattı. İşyeri güvenliği ve ilkyardım eğitiminin önemine değinen MİTSO Başkanı Reşit Özer de, “Üyemiz olan tüm işyerlerinin, mutlaka kazaları önleme konusunda çalışanlarını eğiterek kaza riskini en aza indirmeleri gerekiyor. Kaza olduğunda da tüm çalışanlar ilkyardım konusunda bilgili olmalı” diye konuştu.