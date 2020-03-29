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    HaberlerEge Haberleri MİTSO’dan işyerlerine eğitim
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    29.03.2020 - 00:05 |

    MİTSO’dan işyerlerine eğitim

    Milas Ticaret ve Sanayi Odası’nda (MİTSO) işyeri güvenliği ve sağlık eğitimi verildi. MİTSO çalışanlarının yanısıra Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü çalışanlarının da katıldığı eğitimde çeşitli kaza ve hastalıklarda uygulanacak ilk yardım yöntemleri ile işyerinde çalışma güvenliğinin sağlanması amacıyla alınması gereken önlemler anlatıldı.

    MİTSO’dan işyerlerine eğitim

    Muğla Genç Hekim Ortak Sağlık ve Güvenlik Biriminden Dr. Nuh Baş tarafından verilen eğitimde, bir kişinin geçirdiği bir kaza sonucunda solunumunun durması durumunda sadece 8 dakikalık bir kritik süre olduğu belirtildi.

    8 dakika kritik

    Hiçbir sağlık ekibinin 8 dakika içinde yardıma gelemeyeceğini dile getiren Baş, “Bu nedenle herkesin ilkyardım eğitimi alması şart” dedi. İşyeri güvenliği konusunda eğitim veren Sağlık Güvenliği Uzmanı H. Gökcan Güçlü de kazalara karşı işyerlerinde alınması gereken önlemleri anlattı. İşyeri güvenliği ve ilkyardım eğitiminin önemine değinen MİTSO Başkanı Reşit Özer de, “Üyemiz olan tüm işyerlerinin, mutlaka kazaları önleme konusunda çalışanlarını eğiterek kaza riskini en aza indirmeleri gerekiyor. Kaza olduğunda da tüm çalışanlar ilkyardım konusunda bilgili olmalı” diye konuştu.

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