MİTSO’dan işyerlerine sosyal mesafe uyarısı

Hazırlattıkları “Lütfen maskesiz girmeyin” ve “Lütfen sosyal mesafeye dikkat edin” şeklindeki afişlerle Sağlık Bakanlığı’nın salgına karşı 14 maddeden oluşan önlemler afişini üyelere değıtan Özer, “Üyelerimizin hem kendileri hem aileleri hem de müşterileri için korunma önlemlerini devam ettirmeli. Özellikle maske ve sosyal mesafe kuralına herkes uymalı” dedi.