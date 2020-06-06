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    HaberlerEge Haberleri MİTSO’dan işyerlerine sosyal mesafe uyarısı
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    06.06.2020 - 00:05 |

    MİTSO’dan işyerlerine sosyal mesafe uyarısı

    Milas Ticaret ve Sanayi Odası (MİTSO) Başkanı Reşit Özer, salgın riskinin hala devam ettiğini belirtip işyerlerini önlemler konusunda uyardı.

    MİTSO’dan işyerlerine sosyal mesafe uyarısı

    Hazırlattıkları “Lütfen maskesiz girmeyin” ve “Lütfen sosyal mesafeye dikkat edin” şeklindeki afişlerle Sağlık Bakanlığı’nın salgına karşı 14 maddeden oluşan önlemler afişini üyelere değıtan Özer, “Üyelerimizin hem kendileri hem aileleri hem de müşterileri için korunma önlemlerini devam ettirmeli. Özellikle maske ve sosyal mesafe kuralına herkes uymalı” dedi.

    Depreme canlı yayında yakalandılarŞanlıurfa'da yayın yapan bir televizyon kanalının konukları Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 21.06'da meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depreme canlı yayında yakalandı.
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