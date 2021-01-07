MİTSO’nun hedefi ihracat

Karar, oda meclisinde pastayla kutlandı. AB coğrafi işaretinin görüntüsünü alan pastayı Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte kesen MİTSO Başkanı Reşit Özer, “Hedefimiz, Milas zeytinyağının coğrafi işaret standartlarına uygun bir şekilde üretilmesini sağlamak, tağşişin önüne geçmek ve markalı ürün olarak başta AB ülkelerine ihraç etmek” dedi. Özer, AB’den coğrafi işaret almayı başarmış 5 Türk ürününden birisi olmasının gururunu yaşadıklarını sözlerine ekledi. Öte yandan MİTSO Meclisi 2021 gelir gider bütçesiyle kasım ayı kati mizanını görüşmek üzere toplandı. 2 milyon 700 bin lira olarak görülen tahmini gelir ve 2 milyon 700 bin lira olarak görülen tahmini gider bütçeleri, oybirliğiyle kabul edildi.