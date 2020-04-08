MİTSO’nun ilettiği prim konusu çözüldü

SGK, koronavirüs salgınının”mücbir sebepler içinde sayılmasıyla, kronik hastalığı olup işyerine gidemeyenlerin, 65 yaşında olanların ve işyerlerini açmalarına izin verilmeyenlerin; mart, nisan ve mayıs ayları sigorta primlerinin ödenmesini, herhangi bir talep ve gecikme zammı olmaksızın kasım ve aralık aylarına erteledi.

Kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirten MİTSO Başkanı Reşit Özer, “SGK primlerinin ertelenmesi için girişimlerde bulunulmasını TOBB’den talepte bulunmuştuk. Bu sadece MİTSO olarak bizim değil, diğer pek çok oda ve borsa ile korona önlemlerinden etkilenen pek çok işletmecinin de talebiydi” dedi.

Üretimde kalite

Ticaret Bakanlığı’nın TOBB’a bildirdiği son kararıda paylaşan Özer, “AB mevzuatında yapılan değişikliklere uyum sürecinde çıkarılan kanunla hatalı ürünlerin geri çağrılmasının yolu açıldı. Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten bir yıl sonra yürürlüğe girecek olan kanunla internet üzerinden güvensiz ürün satışına aracılık eden internet, radyo veya televizyon firmalarına da yaptırım uygulanabilecek. Bunlar, üretimde kaliteyi getirecek uygulamalar” diye konuştu.