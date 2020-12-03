İzmir Büyükşehir Belediyesi, ESHOT Genel Müdürlüğü de arama kurtarma çalışmalarında görev alan ekiplerin barınma sorununu çözmek üzere bir mobil barınma aracı üretti. Proje kapsamında filodaki 2001 model Mercedes marka körüklü otobüslerden biri, ESHOT atölyelerinde kurumun kendi kaynaklarıyla mobil yatakhaneye çevrildi. Koltuklar, döşemeler, tutamaklar söküldü. Araca yataklar, yumuşak oturaklar, masalar ve ısıtıcılar yerleştirildi. Yere halı serildi. İç ve dış yüzeyler, camlar ve tavanlar dekoratif görsellerle kaplandı. Aracın motoru ve yürüyen aksamı da yenilendi. Bu pilot aracın ardından yeni mobil barınma araçları da yapılacak.