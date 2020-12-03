BİST1.3250.02EURO9.520.10USD7.860.00ALTIN462.121.15
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Mobil barınma
    ABONE OL
    03.12.2020 - 00:06 |

    Mobil barınma

    Mobil barınma

    İzmir Büyükşehir Belediyesi, ESHOT Genel Müdürlüğü de arama kurtarma çalışmalarında görev alan ekiplerin barınma sorununu çözmek üzere bir mobil barınma aracı üretti. Proje kapsamında filodaki 2001 model Mercedes marka körüklü otobüslerden biri, ESHOT atölyelerinde kurumun kendi kaynaklarıyla mobil yatakhaneye çevrildi. Koltuklar, döşemeler, tutamaklar söküldü. Araca yataklar, yumuşak oturaklar, masalar ve ısıtıcılar yerleştirildi. Yere halı serildi. İç ve dış yüzeyler, camlar ve tavanlar dekoratif görsellerle kaplandı. Aracın motoru ve yürüyen aksamı da yenilendi. Bu pilot aracın ardından yeni mobil barınma araçları da yapılacak.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İstanbul'da DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

    İstanbul'da DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var 

    Asgari ücrete zam! 3 bin 159 lira ve...

    Asgari ücrete zam! 3 bin 159 lira ve...

    Pek çok filmde de yer almıştı! Arecibo çöktü

    Pek çok filmde de yer almıştı! Arecibo çöktü

    Son dakika... Aşı için kritik açıklama! Önce kimlere yapılacak? Tarihi ve aşamaları belirlendi

    Son dakika... Aşı için kritik açıklama! Önce kimlere yapılacak? Tarihi ve aşamaları belirlendi

    Sıradaki Haber