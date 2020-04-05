BİST89.5530,05EURO7,301,19USD6,741,88ALTIN350,672,11
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri ‘Mobil pazar’ dönemi başladı
    ABONE OL
    05.04.2020 - 00:01 |

    ‘Mobil pazar’ dönemi başladı

    Koronavirüsün yayılması noktasında pazarların büyük tehlike oluşturması üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi harekete geçti.

    ‘Mobil pazar’ dönemi başladı

    Belediye, ilçelerde belli günlerde mobil pazar uygulaması başlatacak. İzmirliler, çocuklarında olduğu gibi kapılarına gelen seyyar pazarlardan alışveriş yapabilecek.

    Erhan Kılıç önerdi

    Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Buca Belediye başkanımız Erhan Kılıç seyyar pazar önerisinde bulundu. Çok güzel bir proje. İlk olarak Buca’da başlatacağız. Pazarı mobil hale getireceğiz. Bu süreçte en kolayı pazarları kapatmaktı. Bunu kapatırsak aslında vatandaşları AVM’lere mahkum edeceğiz. İkincisi üretim. Tarım üretimi devam etmezse asıl büyük sıkıntı o zaman beliriyor olacak. Vatandaş satamıyorsa o zaman üretmez. Pazaryerlerini kapatmak altından kalkamayacak bir sonucu gördük. Katı önlemlerimiz devam edecek. Seyyar pazarların lojistiğini biz sağlayacağız” dedi.

    Polis havadan helikopterle uyardı: Evde kal AdanaAdana'da polis, corona virüs salgını için alınan önlemler kapsamında, helikopterlerle vatandaşlara anons yaparak, "Kendi sağlığınız ve çevrenizdekilerin sağlığı için evinizde kalın. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştır" uyarısında bulundu.
    daha fazla video için
    Deve şakası arkadaşının aklını başından aldıBirleşik Arap Emirlikleri'nde aç kalan develer yoldan geçen araçları durdurdu. Araçta bulunanlar ise develere ekmek verdi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika haberi... Batman Başsavcılığı'ndan cezaevi açıklaması geldi

    Son dakika haberi... Batman Başsavcılığı'ndan cezaevi açıklaması geldi

    SGK, SSK, Bağkur milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

    SGK, SSK, Bağkur milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

    Kennedy ailesinin iki üyesi kayıp!

    Kennedy ailesinin iki üyesi kayıp!

    Büyük şans! Aracın kontrolünü kaybedip denize uçtu...

    Büyük şans! Aracın kontrolünü kaybedip denize uçtu...

    Sıradaki Haber