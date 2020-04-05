‘Mobil pazar’ dönemi başladı

Belediye, ilçelerde belli günlerde mobil pazar uygulaması başlatacak. İzmirliler, çocuklarında olduğu gibi kapılarına gelen seyyar pazarlardan alışveriş yapabilecek.



Erhan Kılıç önerdi



Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Buca Belediye başkanımız Erhan Kılıç seyyar pazar önerisinde bulundu. Çok güzel bir proje. İlk olarak Buca’da başlatacağız. Pazarı mobil hale getireceğiz. Bu süreçte en kolayı pazarları kapatmaktı. Bunu kapatırsak aslında vatandaşları AVM’lere mahkum edeceğiz. İkincisi üretim. Tarım üretimi devam etmezse asıl büyük sıkıntı o zaman beliriyor olacak. Vatandaş satamıyorsa o zaman üretmez. Pazaryerlerini kapatmak altından kalkamayacak bir sonucu gördük. Katı önlemlerimiz devam edecek. Seyyar pazarların lojistiğini biz sağlayacağız” dedi.