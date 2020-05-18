18.05.2020 - 00:03 |
Mobil vezne hizmette...
Bodrum Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üzeri vatandaş için ‘Mobil Vezne’ hizmetini başlattı. Pandemi sürecinde başlatılan hizmetten yararlanmak isteyenler, Bodrum Belediyesi’nin 444 00 48 ya da 153 numaralı çağrı merkezini arayarak randevu alabilecek. Araç, belirlenen gün ve saatte vatandaşın adresine emlak, çevre-temizlik gibi vergi ödemelerinin tahsilatını alıp, makbuz verecek. Bir program dahilinde Bodrum Yarımadası’nın her mahallesine giden Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü memurları, sistemin devreye girdiği ilk günden yoğun talep almaya başladıklarını belirtti. Ödemelerini güvenle ve kolayca halleden Bodrumlular da, hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirdi.
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