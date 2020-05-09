09.05.2020 - 00:03 |
Mobil vezne kapınıza geliyor
Karabağlar Belediyesi, başkanlık makamlığı envanterindeki VİP minibüsü, salgın kısıtlamaları kapsamında ya da engelli olan vatandaşın hizmet alabileceği “mobil vezneye” dönüştürdü.
Baştan sona gözden geçirilen araca, amaca uygun yeni donanımlar eklendi. Hizmetten yararlanmak isteyenler, hafta içi 09.00-16.00 arasında 0 232 414 78 75, 0 232 414 78 68 ve 0 232 414 81 61 telefonlarını arayabilecek.
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