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    HaberlerEge Haberleri Mobilyacılardan yardım yağdı
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    06.11.2020 - 07:00 |

    Mobilyacılardan yardım yağdı

    İzmir’de yaşanan deprem felaketinden sonra evlerini kaybeden vatandaşa yardım için Mobilyacılar Odası yöneticileri kolları sıvadı.

    Mobilyacılardan yardım yağdı

    İzmir’de yaşanan deprem felaketinden sonra evlerini kaybeden vatandaşa yardım için Mobilyacılar Odası yöneticileri kolları sıvadı. Büyükşehir Belediyesi’nin ve vatandaşların talebi üzerine harekete geçtiklerini kaydeden İzmir Mobilyacılar Odası Başkanı Hasan Özkoparan, yardımlarının ihtiyaç olduğu müddetçe süreceğini söyledi. Mevsim nedeniyle özellikle geceleri havaların soğuduğunu hatırlatan Özkoparan, şöyle konuştu:
    “Isınma ve yemek pişirme için 60 kamyon odun taşıdık. 25 kamyon masa ve sandalye dağıttık. Üyelerimiz afetzedelere yardım etmek için sıraya girdi. Özverili destekleriyle odamıızn dayanışma kültürünü herkese gösterdikleri için teşekkür ediyorum.”

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