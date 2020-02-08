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    08.02.2020 - 00:17 |

    Mobilyacıların gözü İzmir’de

    MODEKO 31. Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı, Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkileyen korona virüsü nedeniyle ertelenen dünyanın en büyük mobilya fuarlarının yarattığı boşluğu doldurmaya hazırlanıyor.

    Mobilyacıların gözü İzmir’de

    Çin’e gidecek sektör profesyonelleri rotasını İzmir’e çevirdi. Efor Fuarcılık Genel Müdürü Nuray Eyigele İşleyen, virüs nedeniyle yabancı ziyaretçi talebinin arttığını vurguladı.

    ‘Ülkemiz için önemli’

    Çin’in Guangzhou kentinde 18-21 Mart’ta düzenlenecek olan CIFF Uluslararası Mobilya Fuarı korona virüsü nedeniyle ertelenmesinin ardından Türk mobilya sektörü harekete geçti. Fuarın iptalinin, sektördeki önemine vurgu yapan Efor Fuarcılık Genel Müdürü Nuray Eyigele İşleyen, profesyonellerin rotayı İzmir’e çevirdiğini söyledi. İşleyen, “Mobilya alanında dünyanın en önemli organizasonlarından biri, CIFF Uluslararası Mobilya Fuarı’ydı. Ciddi sağlık nedenleriyle maalesef iptal edildi. Uluslararası nitelikte düzenlediğimiz MODEKO 31. İzmir Mobilya fuarımıza olan ilgi bir kat daha attı. Dünyanın önemli alıcıları ekip arkadaşlarımız ile temasa geçti” dedi.

    Çin’de meydana gelen olayları yakından takip ettiklerini belirten İzmir Mobilyacılar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Özkoparan, Çin’de iptal edilen fuarın tarihine en yakın günde MODEKO 31. Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı’nın düzenleneceğini kaydetti, “İlgili bakanlıklarımız, İzmir Büyükşehir, odalarımız ve sektörel derneklerimizin işbirliğinde ülkemizi mobilya ihracatında önemli bir konuma getirebiliriz” dedi.

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