Mobilyada ortaklık hedefi

Dev İtalyan markaları, İzmirli sektör temsilcileriyle görüştü, tesisleri ziyaret etti. Üretim ve tasarımın kalitesini beğenen konuklar, yeni işbirliklerinin sinyalini verdi.

Egeli mobilya ihracatçıları, mobilya tasarımında dünyanın bir numarası olan ancak üretimini, işçilik maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle Çin, Polonya, Romanya, Slovenya gibi ülkelere kaydıran İtalyan mobilya ithalatçılarını ağırladı. İtalya’dan gelen “Mobilya Alım Heyeti” ile Ege Bölgesi’nde faaliyet gösteren 20 firma, ikili iş görüşmeler yaptı. Heyet, tesisleri de ziyaret etti.

‘Payımız 77 milyon dolar’

İtalyan mobilya devlerinin üretim partneri olmak istediklerini belirten Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Doğan Yağcı, Egeli mobilya ihracatçılarının, alım heyetine katılan firmalarla uzun soluklu ortaklıklar kurmayı hedeflediğini belirtti.

Konukların İzmirli mobilya ihracatçısı firmaların üretim yeteneğine ve ürün desenine hayran kaldığını ifade eden Yağcı, “Bu organizasyon güzel birlikteliklere gebe, ikinci organizasyon için çalışmalarımıza başladık. İtalya’nın mobilya ithalatında Türkiye’nin payı sadece 77 milyon dolar; amacımız, bu rakamı yukarı taşımak. İzmir’de mobilya üretiminde ve ihracatında İtalyan firmalarının kalite standartlarında üretim yapabilen firmalarımızla İtalyan firmalarının işbirliği yapmasını amaçlıyoruz. Bu alanda en az 10 Türk-İtalyan ortaklığı hedefliyoruz” dedi.

Arckrea Firması Sahibi İbidi Omar, “İtalya’da zincir mağazalara ürün temin etdiyoruz. Prestij projelerine her türlü mobilya ve mutfak veriyoruz. İzmirli mobilyacılarla güzel işbirliklerine imza atacağımıza inanıyorum” diye konuştu. İthalatçı Nicolo Bimi de, İtalya’daki işçilik maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle Türkiye’yi yüksek kaliteli ürün temini için üretim merkezi yapmayı hedeflediklerini dile getirdi. “Türkiye’de 2 muhteşem gün yaşadım” diyen Leda Cinova ise, “İtalya’da zincir mağazalar açmayı düşünüyoruz. İşlerine çok ciddi odaklanan İzmirli mobilyacılar ile ortaklık yapabiliriz” ifadelerini kullandı.