‘Mobilyada yüzde 8 KDV kalıcı olsun’

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli’yi ziyaret eden Hepkafadar, pandemi sürecinde ofis mobilyaları sektöründe yaşananlarla ilgili bilgi verdi. Mobilya sektöründe pandeminin etkilerinin silinmeye başladığını, üretim rakamlarında pandemi öncesi rakamlara ulaştıklarını belirten Hepkafadar, şöyle konuştu:

‘Sevkiyatlar başladı’

“Pandemi sürecinde azalan talep, normalleşme ile birlikte realize olmaya başladı. Bugün birçok işletmemiz 20-30 günlük terminler vermeye başladı. OFİSMOD üyeleri yeni ihracat bağlantıları yaptı ve sevkiyatlar başladı. Türkiye ofis mobilyaları ihracatında 300 milyon dolar seviyesine ulaştı. Hedefimiz 1 milyar dolar ofis mobilyaları ihraç etmek.”