Modanın geleceği sürdürülebilirlikte

İzmir Akdeniz Akademisi’nce bu yıl online olarak düzenlenen ‘İyi Tasarım İzmir’ etkinliği kapsamında bin panel düzenleyen Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) sektörde sürdürülebilirliği masaya yatırdı. Açılış konuşmasını yapan EGSD Başkanı Hayati Ertuğrul, 2008 yılında organik hazır giyim üretimini ve ihracatını teşvik etmek amacıyla başlattıkları faaliyetlerini son yıllarda sürdürülebilirlik üzerine yoğunlaştırdıklarını söyledi.

Kaynaklar azalıyor

Yavaş moda kavramını anlatan İzmir Ekonomi Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şölen Kipöz de, “Etik, şeffaf, izlenebilir, paylaşımcı ve döngüsel bir sistem öneren yavaşlığın çevreye duyarlı, yerel kaynakların kullanıldığı daha uzun ömürlü tasarımların inşa edilmesini ön planda tutuyor” dedi.

Cybele markasının yaratıcısı, Tekstil Tasarımcısı Sibel Bozcakurt ise, “Günümüzde tasarımdan mağaza rafına geçen süreç 6 aydan 2 haftaya düştü. Bu hızlı süreç, kaynakların daha çok tüketilmesine neden oluyor. Artan çevre kirliliğine karşı tüketicinin aldığı tavır, global markaları yavaş moda, geri dönüşüm, ileri dönüşüm gibi kavramları benimsemeye zorluyor” diye konuştu.

Tüketici belirleyici

Yeşil Yama/Sürdürülebilir Tekstil Danışmanı İrem Yanpar Coşdan ise, “Nehirleri kirleten bir üretici ya da üretim modelini gören tüketici o ürünü almaz ya da organik olarak üretilmiş bir ürüne biraz daha fazla ödeme yapabilir. Bunun olması için sürecin şeffaf olması şart” dedi. Loft Marka Danışmanı ve Kurumsal İletişim Direktörü Erdal Güvenç ise, “Tamamen ekolojik koleksiyon yaratmanın maliyeti yüksek ve bu maliyet de tüketiciye yansıyor. Bu çalışmaların önemini tüketiciye tanıtabilmek gerekiyor” diye konuştu.