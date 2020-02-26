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    26.02.2020 - 00:03 |

    MODEKO heyecanı

    MODEKO heyecanı

    İzmirli mobilyacılar, 4-8 Mart günleri arasında düzenlenecek olan 31. MODEKO fuarı için hazırlıklarını sürdürüyor. İzmir Mobilyacılar Odası Başkanı Hasan Özkoparan, “Odamızın bağrından çıkan MODEKO, yıllardan bu yana sürdürdüğü istikrarlı ve başarılı çizgiyi bozmadan bir marka haline geldi. Yurtdışından ve ülkenin dört bir yanından sektör üyelerinin sabırsızlıkla ve merakla beklediği MODEKO, bu sene 5. kez yeni fuar alanında kapılarını açacak” diye konuştu. 300 katılımcı firmanın ürünlerini ve hizmetlerini sergileyeceğini belirten Özkoparan, şu vurguları yaptı:

     “Fuarımıza firmaların dışında vatandaşlarımızı da bekliyoruz. Kimse fuarımızı gezmeden ev, ofis, mutfak veya bahçe mobilyası almasın. Ürün yelpazemizde bulunan klasik, modern ve modüler mobilyalar, sandalye, kanepe, koltuk, bebek-genç odaları, ev dekorasyonu ve aydınlatma ekipmanlarında iddialıyız. Ayrıca; fuarımızda Amerika’dan, Avrupa’dan, Kuzey Afrika ve Asya’dan 45 ülkenin profesyonel alıcı heyetlerini misafir etmeyi planlıyoruz.”

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