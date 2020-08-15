15.08.2020 - 00:03 |
Modern pazaryeri 8 ay sonra tamam
Merkezefendi Belediyesi sosyal projelerinin yanı sıra yapısal projelerini de hayata geçirmeye devam ediyor.
Selçukbey Mahallesi 535 Sokak’ta açık olarak kullanılan pazar yeri hem pazarcı esnafının daha iyi şartlarda çalışması hem de vatandaşların temiz ve sağlıklı ortamlarda alışveriş yapmaları için modern kapalı pazar yerine dönüştürülecek. Yapılacak olan iki katlı pazar yerinde 30 müstahsil ve 111 esnaf standı ile 15 adet dükkan bulunacak. Selçukbey Kapalı Pazar Yeri inşaatı sona erene kadar pazar yeri, kendi gününde 515 Sokak’ta kurulacak.
Başkan Şeniz Doğan, “Bu ay başlayacağımız inşaatı 8 ayda tamamlayıp, hemşerilerimizin ve pazarcı esnafımızın hizmetine eksiksiz bir şekilde açacağız” dedi.
Berat Albayrak açıkladı: Ekonomide milli bağımsızlığın bir bedeli varBakan Albayrak, "Ekonomide MİLLİ BAĞIMSIZLIĞIN bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına SAYISIZ kere ÖDEDİ. Sıra bizde! Biz BUGÜN bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, YÜREĞİMİZİ koyuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.