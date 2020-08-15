Modern pazaryeri 8 ay sonra tamam

Selçukbey Mahallesi 535 Sokak’ta açık olarak kullanılan pazar yeri hem pazarcı esnafının daha iyi şartlarda çalışması hem de vatandaşların temiz ve sağlıklı ortamlarda alışveriş yapmaları için modern kapalı pazar yerine dönüştürülecek. Yapılacak olan iki katlı pazar yerinde 30 müstahsil ve 111 esnaf standı ile 15 adet dükkan bulunacak. Selçukbey Kapalı Pazar Yeri inşaatı sona erene kadar pazar yeri, kendi gününde 515 Sokak’ta kurulacak.

Başkan Şeniz Doğan, “Bu ay başlayacağımız inşaatı 8 ayda tamamlayıp, hemşerilerimizin ve pazarcı esnafımızın hizmetine eksiksiz bir şekilde açacağız” dedi.