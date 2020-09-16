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    HaberlerEge Haberleri ‘Modern ve kaliteli caddeler yaratıyoruz’
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    16.09.2020 - 07:00 |

    ‘Modern ve kaliteli caddeler yaratıyoruz’

    Edremit Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü ekipleri, sahil mahallelerinden kırsal mahallelere kadar asfalt kaplama ve parke taş döşeme yapılıyor.

    ‘Modern ve kaliteli caddeler yaratıyoruz’

    Edremit Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü ekipleri, sahil mahallelerinden kırsal mahallelere kadar asfalt kaplama ve parke taş döşeme yapılıyor. Kırsal Bostancı Mahallesi’nde sokaklarda ve ara bağlantı yollarında asfalt kaplama yapılıyor. Fen İşleri Müdürü Abdullah Kesici, “İlçe genelinde alt ve üstyapısıyla modern ve kaliteli cadde ve sokaklar yaratmak için çalışıyoruz” dedi.

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