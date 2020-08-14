14.08.2020 - 00:01 |
Moloz alarmı
Çiğli Belediyesi tarafından oluşturulan 4 özel ekip, başta boş arsalar, yol kenarları ve çöp konteynerlerinin çevresi olmak üzere ilçenin farklı noktalarından günde 85 ton moloz topluyor. Başkan Utku Başkan Gümrükçü, “Kentimize sahip çıkalım” diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dilipak'a sert tepkiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 75. Yıl Cumhuriyet Anfi Tiyatro ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen “AK Parti 19. Kuruluş Yıl Dönümü” programında, Abdurrahman Dilipak'ın kadınlarla ilgili sarfettiği hakaretvari sözlerine sert tepki gösterdi.