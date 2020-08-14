Moloz alarmı

Çiğli Belediyesi tarafından oluşturulan 4 özel ekip, başta boş arsalar, yol kenarları ve çöp konteynerlerinin çevresi olmak üzere ilçenin farklı noktalarından günde 85 ton moloz topluyor. Başkan Utku Başkan Gümrükçü, “Kentimize sahip çıkalım” diye konuştu.