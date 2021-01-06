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    06.01.2021 - 00:03 |

    Moloz isyanı

    Menderes’te tarım alanlarının olduğu alana dökülen ve çevre kirliliğine neden olan molozlar, bölge halkını rahatsız ediyor.

    Moloz isyanı

    Oğlananası Mahallesi Çamlık mevkisindeki boş alana bir süredir moloz döküldüğünü belirten vatandaşlar, tepkilerini dile getirdi. Hafriyat kamyonlarının her gün bölgeye geldiğini belirten halk, yetkililerden gerekli çalışmaları yapmalarını istedi. Vatandaşlardan Berna Kale, yaklaşık 2 yıldır özellikle gece saatlerinde kamyonların moloz döktüğünü ifade etti. l AA

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