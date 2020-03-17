Mor Mutfak 2’de üretim başlıyor...

Menemen Belediyesi’nin dezavantajlı mahallelerdeki kadınlara ulaşıp, iş imkanı yaratmak amacıyla yürüttüğü Kadın Dayanışma Atölyeleri’nin ikli olan Mor Mutfak 2, Gölpark içinde faaliyete başlayacak. Mutfakta kadınlar, iyi tarım ürünü olan başta karakılçık olmak üzere yerel buğday unları ile erişte, mantı, ekşi mayalı ekmek yapacak, glutensiz unlu mamülleri üretecek. Tarhanadan kurutulmuş meyveye, reçelden bal sirkesine, soğan turşusundan şişelenmiş ürünlere birçok ürünün satışları yapılacak.

Belediye Başkanı Serdar Aksoy’un eşi ve Sosyal Hizmet Uzmanı Dilek Yücel Aksoy, Mor Mutfak 2 ile kadınların el emeğiyle ürettikleri ürünlerden para kazanacaklarını ve kendi ayakları üzerinde durmanın mutluluğunu tadacaklarını dile getirdi, “Kadın dayanışması güçlendirir, kadınlar dünyayı değiştirir” dedi. Kadınlar üretim yaparken çocukların bakımı da, yine Gölpark içinde hizmete giren Çocuk Oyun Evi’nde yapılacak. 3-6 yaş grubuna hizmet verecek olan Gölpark Çocuk Oyun Evi’nde 4 sınıf bulunuyor.

Kışlalı parkı

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, Atatürk devrimlerinin savunucusu, Türk siyaset bilimci ve yazar Ahmet Taner Kışlalı’nın adını taşıyan parkı hizmete açtı.

Başkan Aksoy, “Bu toprakları çölleştirmeye çalışan bir anlayış var. Bugün geldiğimiz noktada maalesef Ahmet Taner Kışlalı’nın yeri doldurulamadı. Uğur Mumcu’nun yeri doldurulamadı” dedi. İçinde Ahmet Taner Kışlalı adına yapılmış bir halk kütüphanesi de bulunan parka, Kışlalı’nın en sevdiği Katalpa ağacı, Başkan Aksoy ve eşi Nilüfer Kışlalı tarafından dikildi.