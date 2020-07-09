Mor sevinç

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Yerkesik Yeniköy’deki lavanta bahçesinde ilk hasadı Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün yaptı. Muğla’nın turizm kenti olduğu kadar tarım kenti olduğunu da vurgulayan Başkan Gürün, “Muğla’da entegre bir tarım sistemi oluşturduk. Ceviz dağıtımı, sakız ağacı fidan dağıtımı, hayvancılıkla ilgili keçi dağıtımı, kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın en büyük ihtiyacı olan süt tanklarını Seydikemer’den Kavaklıdere’ye kadar kooperatiflere veriyoruz. Ürün alınmasının ardından pazarlanmasını sağlıyoruz. Bunu yaparken kooperatifleri baz alıyoruz” dedi.



Kadın kooperatifi



Öncelikle Muğla’nın her yerinde, ardından da Türkiye genelinde birbirlerinden alışveriş eden ve özellikle kadınların oluşturduğu kooperatifler ağını kurmak istediklerini belirten Başkan Gürün, “Kadınlarla ilgili ilk olarak, alım garantili çiçek üretimi başlattık. Türkiye’nin her yerine çiçek gönderiliyor” diye konuştu.