Moral desteği

Bergama Kültür Merkezi’nde bugün de devam edecek etkinliğe ilişkin Belediye Başkanı Hakan Koştu, “Belediye olarak sınavların yaklaştığı bugünlerde öğrencilerimizin, anne ve babalarının yanında olmak için böylesi bir etkinliği düzenledik. Sınavlara girecek olan öğrencilerimize şimdiden başarılar dilerim” dedi.