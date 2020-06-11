11.06.2020 - 00:02 |
Moral desteği
Bergama Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile LGS ve YGS sınavına girecek olan öğrenciler ve ailelerine yönelik moral motivasyon buluşması düzenleniyor.
Bergama Kültür Merkezi’nde bugün de devam edecek etkinliğe ilişkin Belediye Başkanı Hakan Koştu, “Belediye olarak sınavların yaklaştığı bugünlerde öğrencilerimizin, anne ve babalarının yanında olmak için böylesi bir etkinliği düzenledik. Sınavlara girecek olan öğrencilerimize şimdiden başarılar dilerim” dedi.