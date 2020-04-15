Moral konseri

Kuşadası Belediye Bandosu, koronavirüs salgını nedeniyle evlerine kapanan vatandaşların moralini yerine getirmek için konser vermeye devam ediyor. Temelleri 1920’li yıllardaki İtalyan işgali sırasında atılan tarihi bandonun 2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından bu seferki adresi Davutlar Mahallesi oldu. Balkonlara çıkan mahalle sakinleri, bandonun çaldığı marşlara alkışlarla tempo tutup eşlik etti. Ebeveynlerinin gözetiminde evlerinin önüne çıkan gençler ve çocuklar da cep telefonlarına kayıt yaparak bu anı ölümsüzleştirdi. Koronavirüsle mücadeleyi aralıksız sürdürdüklerini belirten Belediye Başkanı Ömer Günel, “Bütün belediye ekiplerimiz vatandaşlarımız için seferber oldu. Şimdi birlik olma zamanı” dedi.