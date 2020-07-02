‘Moral vereceğim’

Hepenson, “Pandemi önlemleri çerçevesinde sadece açık alan restoranımızda sosyal mesafe ve sağlık kurallarına uygun 550 kişilik yemekli düzene geçtik. Açık alanda kurulu sahnemizde ülkemizin önde gelen sanatçılarıyla saat 24.00’e kadar süren akustik programlar hazırladık” dedi. Ünlü sanatçı ise, “İzmir’in kalbimde ayrı bir yeri var” diye konuştu.