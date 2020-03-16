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    16.03.2020 - 00:09 |

    Mordoğan Masalı

    Mordoğan Masalı

    Kadın, çocuk ve gençlere yönelik projelere öncelik veren Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, ilk Masal Evi’ni Mordoğan’da hizmete açtı. Açılış törenine; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer, Büyükşehir Genel Sekreteri Buğra Gökçe, belediye bürokratları, Karaburunlu yurttaşlar ve Aşkla İzmir Gençlik Gönüllüleri katıldı.

    Belediye Başkanı Erdoğan, açılış sevincini Karaburunlu kadınların çok farklı yaşadıklarını belirtti, “Karaburun’un anneleri, Karaburun’un çocukları İzmir’deki annelerden ve çocuklardan biraz daha dezavantajlı. Biz de anne olarak aynı sorunu yaşadık. Artık başka anneler yaşamasın diye yola çıktık ve başardık. 25 çocuk kapasiteli Masal Evi’nde güzel çalışmalar yapacağız” dedi.

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