Morgan & M’Baye fark getirdi

Beşkaza Spor Salonu’nda oynanan maçta zorlanmayan yeşil kırmızılılar, ilk periyodu 25-17, devreyi 51-37, 3. periyodu 69-59 önde tamamladı. Pınar Karşıyaka’da Morgan 22, M’Baye 18, Taylor 15, Yunus Emre Sonsırma da 12 sayı attı. Lokman Hekim Fethiye Belediyespor’un en skorer isimleri, 25 sayıyla Abu, 19 sayıyla da Frazier oldu.