20.12.2020 - 00:00 |
Motora sıkışan yavru kedi ucuz kurtuldu
MANİSA’NIN Turgutlu ilçesinde, park halindeki otomobilin motor kısmında sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Uğur Altıntaş (35), işyerinin önüne park ettiği otomobilinin motor bölümünden kedi sesi geldiğini fark etti. Altıntaş, aracın kaputunu açarak kediyi kurtarmaya çalıştı anacak başarılı olamayınca itfaiyeyi aradı. Yaklaşık 20 dakikalık çalışmayla kedi kurtarıldı. Sağlık durumunun iyi olduğunun anlaşılması üzerine doğal ortamına bırakıldı.