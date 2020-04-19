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    HaberlerEge Haberleri Motorize dezenfekte ekibi görev başında
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    19.04.2020 - 00:02 |

    Motorize dezenfekte ekibi görev başında

    Motorize dezenfekte ekibi görev başında

    Bergama Belediyesi, temizlik işleri bünyesinde koronavirüs salgınıyla anlık mücadele etmek için motorize ekip oluşturdu. İlçe sınırları içerisinde yer alan 18 merkez ve 119 kırsal mahallede çöp konteynerlerini yerinde dezenfekte edecek olan ekipler özellikle dar cadde, sokak ve kırsal mahallelerde görev yapacak. Başkan Hakan Koştu, “Halkımızın sağlığını korumak için yoğun emek harcıyoruz” dedi.

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