Movdeko, gözünü yurtdışına dikti

Ülge, “Tıpkı bir terzinin tam ölçülerinize göre kıyafet dikmesi gibi ben ve ekibim kişiye özel mobilya üretimi gerçekleştiriyoruz. Kendi tarzımızı ve çizgimizi ortaya koyduk. Kısa sürede binlerce müşteriye ulaştık. Bizim için önemli olan mobilyayı kullananların kendini rahat hissetmesi. Kendi evime alacağım ve kullanacağım mobilyaları üretmek için yola çıktım” dedi.