31.05.2020 - 00:04 |
Movdeko, gözünü yurtdışına dikti
Movdeko Mobilya Kurucusu Coşkun Ülge, ‘kişiye özel mobilya’ konseptiyle üretim yaptıklarını söyledi, yurtdışına açılmayı hedeflediklerini belirtti.
Ülge, “Tıpkı bir terzinin tam ölçülerinize göre kıyafet dikmesi gibi ben ve ekibim kişiye özel mobilya üretimi gerçekleştiriyoruz. Kendi tarzımızı ve çizgimizi ortaya koyduk. Kısa sürede binlerce müşteriye ulaştık. Bizim için önemli olan mobilyayı kullananların kendini rahat hissetmesi. Kendi evime alacağım ve kullanacağım mobilyaları üretmek için yola çıktım” dedi.
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