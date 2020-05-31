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    HaberlerEge Haberleri Movdeko, gözünü yurtdışına dikti
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    31.05.2020 - 00:04 |

    Movdeko, gözünü yurtdışına dikti

    Movdeko Mobilya Kurucusu Coşkun Ülge, ‘kişiye özel mobilya’ konseptiyle üretim yaptıklarını söyledi, yurtdışına açılmayı hedeflediklerini belirtti.

    Movdeko, gözünü yurtdışına dikti

    Ülge, “Tıpkı bir terzinin tam ölçülerinize göre kıyafet dikmesi gibi ben ve ekibim kişiye özel mobilya üretimi gerçekleştiriyoruz. Kendi tarzımızı ve çizgimizi ortaya koyduk. Kısa sürede binlerce müşteriye ulaştık. Bizim için önemli olan mobilyayı kullananların kendini rahat hissetmesi. Kendi evime alacağım ve kullanacağım mobilyaları üretmek için yola çıktım” dedi.

    Yeşilköy ve Hadımköy Hastaneleri yarın hizmete açılacakYeni tip corona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı yerleşkesine inşa edilen Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ile restore edilerek yeniden hizmete alınan Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi yarın yapılacak törenin ardından açılacak.
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