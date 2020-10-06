06.10.2020 - 00:00 |
MSKÜ öğrencileri 2 dalda ödül aldı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) öğrencileri, Genç Beyinler Yeni Fikirler Proje Yarışması’ndan (GBYF) ödüllerle döndü. Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi Enes Kayan’ın KaimNET projesi, Akademik Bilişim Uygulamaları Kategorisi’nde birincilik ödülüne layık görüldü. 8 bin lira ile ödüllendirildi. Sanayi ve Diğer Bilişim Projeleri Kategorisi’nde ise Kağan Selim Aktaş’ın projesi ikinci oldu. Siber Güvenlikte Acil Durum Bilgisinin Güvenilir Bir Şekilde İletilmesi: Ulak-Güven projesi, 4 bin liralık ödülün sahibi oldu.