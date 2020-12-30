MSKÜ’den 3D eğitim

Veteriner Anatomi dersi için oluşturulan 40 adet üç boyutlu konu anlatımlı video, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı itibariyle fakültenin Youtube hesabından öğrencilere sunuldu.

Dekan Prof. Dr. Artay Yağcı, fakültenin teknolojik altyapı ve öğretim kadrosuyla süreci başarıyla yürüttüğünü söyledi.