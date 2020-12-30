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    HaberlerEge Haberleri MSKÜ’den 3D eğitim
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    30.12.2020 - 00:03 |

    MSKÜ’den 3D eğitim

    Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Milas Veteriner Fakültesi, uzaktan eğitim döneminde derslerin verimliliğini arttırmak amacıyla üç boyutlu veteriner anatomik modeller geliştirdi.

    MSKÜ’den 3D eğitim

    Veteriner Anatomi dersi için oluşturulan 40 adet üç boyutlu konu anlatımlı video, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı itibariyle fakültenin Youtube hesabından öğrencilere sunuldu.

    Dekan Prof. Dr. Artay Yağcı, fakültenin teknolojik altyapı ve öğretim kadrosuyla süreci başarıyla yürüttüğünü söyledi.

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