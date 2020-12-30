30.12.2020 - 00:03 |
MSKÜ’den 3D eğitim
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Milas Veteriner Fakültesi, uzaktan eğitim döneminde derslerin verimliliğini arttırmak amacıyla üç boyutlu veteriner anatomik modeller geliştirdi.
Veteriner Anatomi dersi için oluşturulan 40 adet üç boyutlu konu anlatımlı video, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı itibariyle fakültenin Youtube hesabından öğrencilere sunuldu.
Dekan Prof. Dr. Artay Yağcı, fakültenin teknolojik altyapı ve öğretim kadrosuyla süreci başarıyla yürüttüğünü söyledi.