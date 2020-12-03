MSKÜ’nün gurur tablosu

Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi’nde, Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Keçebaş, Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Öztürk ve Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. Akın Taşçıkaraoğlu yer aldı. Fethiye İşletme Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Faruk Şahin de, Doç. Dr. Hande Karadağ (MEF Üniversitesi) ve Arş. Gör. Büşra Tuncer (MSKÜ Fethiye İşletme Fakültesi) ile birlikte hazırladığı makale ile 2020 Emerald Literati Awards’da Yüksek Övgüye Değer Makale ödülü aldı. Dünyada çapında akademik çevrelerce büyük önem atfedilen En Çok Atıf Alan Araştırmacılar 2020 listesinde 2018 ve 2019 yıllarında yer alan araştırmacılarla yapılan mülakata katılan Dr. Öğr. Üyesi Barış Ethem Süzek ise, Clarivate Analytics’ten Joanna Wilkinson’a bilimin geleceği hakkındaki görüşlerini iletti.