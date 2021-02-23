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    HaberlerEge Haberleri MTK’dan deprem ve su farkındalığı
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    23.02.2021 - 00:06 |

    MTK’dan deprem ve su farkındalığı

    MTK’dan deprem ve su farkındalığı

    Moda Tekstil ve Konfeksiyoncular Sitesi (MTK) Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Salkım, site yönetimi olarak sosyal projelere de ağırlık vermeye devam ettiklerini açıkladı. MTK olarak deprem ve su kaynaklarını koruma broşürlerini bastırarak dağıttıklarını söyleyen Salkım, “Deprem değil ihmaller can alıyor. Deprem anında neler yapmamız gerektiğini bilmediğimiz için deprem sonrası can kayıpları artıyor. Elbette binaların deprem yönetmeliğine uygun yapılması çok önemli. Ancak deprem anında alacağımız kontrollü önlemler can kayıplarını en aza indirecektir. Bu noktada site yönetimi olarak herkesin bilinçlenmesi için bir deprem broşürü yaptırdı ve dağıttık” dedi.

    Tüm dünyanın küresel ısınmanın etkilerini ciddiye alması gerektiğinin de altını çizen Salkım, “Su kaynakları sınırsız değildir. Her geçen gün tükenmektedir. Herkesin su kaynaklarını dikkatli kullanması ve su israfını en aza indirmesi gerekmektedir. Bir damla su hayat kurtarır. Bu noktada su kaynaklarının nasıl korunması gerektiğini açıklayan bir su broşürünü de site içerisinde herkese dağıttık. Toplumun bu şekilde bilinçlenmesi ve su kaynaklarımızı koruması gerekiyor” diye konuştu.

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