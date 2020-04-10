10.04.2020 - 00:00 |
Mücadele hız kesmeden sürüyor
Turgutlu Belediyesi, ilçe genelinde gerçekleştirdiği çalışmalarla vatandaşı koronavirüs tehlikesinden korumayı sürdürüyor.
Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kamu kurum binaları, sağlık ocakları, muhtarlık binaları, mahalle, cadde ve sokakları her gün dezenfekte ediyor. Çalışmaların, virüs yok oluncaya kadar devam edeceği belirtildi.
Kanada'dan gelen 203 kişi, Trabzon'da karantinaya alındıKanada'da kalan ve çoğunluğu öğrencilerden oluşan 203 kişi, uçakla getirildiği Trabzon'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 günlük karantina süreci için yurda yerleştirildi.