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    HaberlerEge Haberleri ‘Mücadele ruhunu hep yaşatacağız’
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    20.05.2020 - 07:00 |

    ‘Mücadele ruhunu hep yaşatacağız’

    Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.

    ‘Mücadele ruhunu hep yaşatacağız’

    Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı. Başkan Karakayalı, “Bu yıl sokaklarda kutlama yapamıyoruz. Elbette bu zorlu günler geride kalacak, hep birlikte kutlayacağımız günler de gelecek. Bu yıl 19 Mayıs ruhunu yaşatmak adına bayraklarımızı alıp, bayramımızı balkonlarda büyük bir coşkuyla kutladık. Bu vesileyle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum. Bu eserin mimarları başta Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle anıyorum” dedi.

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