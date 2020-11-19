Mücadele tam hız

Koronavirüs salgınında vaka sayılarının son haftalarda hızla artmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi, önlemlere yenilerini ekledi. İzmir Tabip Odası’nın deprem sonrasında salgının kontrolden çıktığını duyurmasının ardından Büyükşehir, harekete geçti. Halka açık kültür, sanat, spor etkinliklerine ara verildi. Kütüphaneler Şube Müdürlüğü tüm kütüphaneleri ikinci bir karara kadar fiziki erişime kapattı. İzmir Sanat ve Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezinde yapılacağı duyurulan tiyatro oyunları, dans, film gösterileri, konserler, opera temsilleri, festival etkinlikleri, eğitim amaçlı koro ve atölye çalışmaları ile Kent Arşivi ve Müzeler Şube Müdürlüğü’ne bağlı mekanlardaki sergiler durduruldu.



Sosyal Projeler Dairesi’ne bağlı olarak faaliyet gösteren Meslek Fabrikası bünyesindeki kurs merkezleri ile ‘FikrimİZ’ ve ‘Fablab’ atölyeleri de çalışmalarına ara verdi. Bu süreçte Masalevleri, Çocuk Gençlik Merkezleri, Tarihi Havagazı Gençlik Yerleşkesi, Örnekköy Gençlik Yerleşkesi, kadın danışma merkezleri, engelli merkezleri ve Engelli Farkındalık Merkezi de kapılarını kapattı. Grand Plaza şirketinin faaliyet gösterdiği İzmir Doğal Yaşam Parkı kafeteryaları, Asansör Kafeterya ve Restoran, Teleferik kafeteryaları ve et evi, İzmir Sanat Kafeteryası, Engelliler Merkezi ve Örnekköy tesislerinin kafeteryaları hizmetlerine ara verdi. Büyükşehir, bu süreçte koşu ve benzeri spor etkinlikleri düzenlemeyecek.



Mikroplardan arındırılıyor



İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı toplu ulaşım kurum ve kuruluşlarında tüm araçlar, gün boyu her seferden sonra dezenfekte ediliyor. Otobüsler, metro ve tramvay vagonları ile gemiler; insan ve çevre sağlığına zararı bulunmayan su bazlı temizlik ürünleriyle virüslerden ve mikroplardan arındırılıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Hepimizin, azami ölçüde sorumlu davranması gerekiyor. Mümkünse evlerimizde kalalım” dedi.