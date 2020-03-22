22.03.2020 - 00:01 |
Mücadelede 70 ton dezenfektan kullandı
Virüsün yayılmasını önlemek adına çalışmalarına devam eden Karesi Belediyesi, temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri için bugüne kadar 70 ton dezenfektan kullandı.
Başkan Dinçer Orkan, “Beraberliğimizle bu süreci de en kısa sürede atlatacağız” dedi.
Bank bulamayınca bu kez oraya oturdular!Tekirdağ’ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa’da corona virüsüne önlem amaçlı kent merkezindeki banklar kaldırılınca vatandaşlar sahile akın edip sahile sıfır duvara oturdu. Duvarda oturanları kameraya almaya çalışan gazetecileri fark eden bir grup yaşlı vatandaş ise hemen toparlanıp uzaklaşmaya çalıştı.