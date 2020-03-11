11.03.2020 - 00:00 |
‘Mücadeleden hiç kopmadım!’
Medipol Başakşehir maçında sakatlanan Serdar Gürler’den kötü haber geldi. Serdar’ın sağ üst baldırında 15 santimetre yırtık tespit edildi.
Serdar’ın 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Göz Göz’de Serdar, maç sonrası sosyal medya hesabından kendisine mesaj göndererek sakatlık numarası yapıp oyundan çıktığını iddia edenlere tepki gösterdi. Gürler, “Ben futbol hayatım boyunca hiçbir zaman mücadeleden kaçmadım. Gelen mesajlar beni çok üzdü. Çıkan MR sonucunda üst adalemde 15 cm yırtık tespit edildi” ifadelerini kullandı.
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