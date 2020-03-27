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    HaberlerEge Haberleri ‘Mücadelemiz sürüyor’
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    27.03.2020 - 07:00 |

    ‘Mücadelemiz sürüyor’

    Kızılay Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Gökay Gök’ün kan stoklarının düştüğü yönündeki açıklamasına bir destek de AK Parti İzmir İl Başkanlığı’ndan geldi.

    ‘Mücadelemiz sürüyor’

    Kızılay Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Gökay Gök’ün kan stoklarının düştüğü yönündeki açıklamasına bir destek de AK Parti İzmir İl Başkanlığı’ndan geldi. İzmir İl Teşkilatı, kan ve trombosit ihtiyacı için bizzat harekete geçti; İl Yönetimi, İl Kadın ve Gençlik Kolları, Meclis üyeleri, kan merkezlerinde randevu almak suretiyle bağışta bulunmaya başladı. İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, “Bize düşen, diğer hastalarımızın acil ihtiyaçlarını da gözetmek. Hastalarımızı mağdur etmemek için çağrıya kulak verdik” dedi.

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