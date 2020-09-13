‘Mücadeleye devam’

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, 12 Eylül Darbesi’nin 40. yılında, yapanlar yargılanıp cezalandırılamadığını ve uygulamalarının günümüzde hala canlı olduğunu ifade etti. Beko, “Özgürlük, eşitlik, demokrasi, barış ve kardeşlik mücadelemizi vermeye devam edeceğiz. 40 yıl da geçse; halk düşmanı cuntacıların ülkenin geleceğine verdiği zararı; darbecileri ve darbe destekçilerini hatırlayacağız, hatırlatacağız” dedi.