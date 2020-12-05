Mucit öğretmen rahat ettirecek...

Muğla’da Ziya İlhan Dağdaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin Makine Alan Teknoloji Bölümü’nde görevli öğretmen Emin Necat Doğan, bedensel engellilerin yaşamlarını kolaylaştıracak araç tasarladı. Doğan’ın gecesine gündüzüne katarak, 1.5 yılda icat ettiği araç, emsallerine göre çekiş, tırmanma ve engelli rampasının otomatik olmasıyla dikkat çekti. Doğan, ‘Oğuzhan’ ismi verilen aracın patenti alınarak seri üretime geçileceğini söyledi, “Mekanik tasarımı bana ait. Elektrik ve elektronik bölümü öğretmenlerimiz de aracımızın uzaktan kumandasını yaptı. Aracımız, 35-40 kilometre hız yapıyor. Modern hale getirmek için çalışıyoruz. Prototipin üst kısmına güneş enerjisi paneli ekleyeceğim” dedi. İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre de, “Yapım aşaması tamamlandıktan sonra seri üretime geçeceğiz ve engelli derneklerine ücretsiz dağıtacağız” diye konuştu.



